Gemkow: Prozess gegen «Gruppe Freital» wichtiges Signal

erschienen am 08.11.2016



Freital (dpa/sn) - Nach der Anklage gegen die rechtsextreme «Gruppe Freital» sieht Sachsens Justizminister Gemkow den Freistaat weiter in der Verantwortung. «Das ist ein wichtiges Signal, dass gerade die sächsische Justiz die Vorgänge aufarbeitet», sagte Gemkow am Dienstag MDR Aktuell in Halle. Er habe großes Vertrauen in die handelnden Personen am Oberlandesgericht Dresden, das für den Prozess zuständig sein werde. Gemkow fügte hinzu, dass der Generalstaatsanwalt weiter prüfen müsse, ob es überregionale Vernetzungen gebe.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Mitgliedern der Gruppe Medienberichten zufolge unter anderem versuchten Mord vor. Die sieben Männer und eine Frau sollen in Freital und Dresden Sprengstoffanschläge auf Linke und Flüchtlinge verübt haben.