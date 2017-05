Gerber: Braunkohle-Ausstieg trifft Lausitz nicht direkt

erschienen am 15.05.2017



Potsdam (dpa) - Der geplante Ausstieg Berlins aus der Nutzung der Braunkohle hat nach Einschätzung von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) keine unmittelbaren Folgen für die Lausitz. «Berlin hat kaum eine eigene Stromerzeugung und wird auch künftig massiv Strom aus dem Umland importieren müssen», sagte Gerber am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Berlins Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel hatte am Wochenende erklärt, die rot-rot-grüne Regierung in Berlin wolle das Ende der Nutzung von Braunkohle zur Stromerzeugung noch in diesem Jahr gesetzlich festschreiben.