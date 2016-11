Gericht: Freizeitausgleich für Beamte im Verhältnis 1:1

erschienen am 17.11.2016



Leipzig (dpa) - Der Freizeitausgleich für geleistete Mehrarbeit von Beamten ist grundsätzlich im Verhältnis 1:1 zu gewähren. Das entschied am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es schränkte jedoch ein, dass es für Zeiten reiner Rufbereitschaften keinen solchen Ausgleich geben müsse. Auch die bloße Anwesenheit an einem Dienstort führe nicht zu einem Anspruch auf Freizeitausgleich für Mehrarbeit, wenn die Beamten nicht für dienstliche Belange in Anspruch genommen werden.

Geklagt hatten mehrere Bundespolizisten, die während angeordneter Auslandseinsätze in den deutschen Botschaften in Bagdad und Kabul tätig waren. Ein Beamter der Berliner Polizei verlangte unter anderem mehr Freizeit für die Mehrarbeit bei der Begleitung von Castor-Transporten. Schon in den Vorinstanzen waren die Kläger nur zum Teil erfolgreich gewesen. Deren Entscheidungen bestätigte nun das Bundesverwaltungsgericht.