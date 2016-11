Gericht entscheidet über Strafe für Pegida-Chef

erschienen am 30.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Das Landgericht Dresden entscheidet heute über die Strafe gegen Pegida-Chef Lutz Bachmann wegen Volksverhetzung. Da Bachmann die anfangs noch bestrittenen Vorwürfe inzwischen eingeräumt hat, geht es in der Berufungsverhandlung nur noch um das Strafmaß. Hintergrund sind Facebook-Kommentare des Mitbegründers des islam- und fremdenfeindlichen Bündnisses vom September 2014, in denen er Flüchtlinge als «Viehzeug», «Gelumpe» und «Dreckspack» bezeichnet hatte.

Das Amtsgericht Dresden hatte den 43-Jährigen Anfang Mai wegen herabwürdigender und hetzerischer Beleidigungen von Flüchtlingen zu einer Geldstrafe von 9600 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte - auch wegen Bachmanns vieler Vorstrafen - eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten ohne Bewährung gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert. Sowohl Anklage als auch Verteidigung waren nach dem Urteil des Amtsgerichts in Berufung gegangen.