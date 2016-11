Geschäftsklima in Ostdeutschland bleibt nahezu unverändert

erschienen am 28.11.2016



Dresden (dpa) - Im Geschäftsklima in Ostdeutschland gibt es insgesamt derzeit kaum Bewegung. In der gewerblichen Wirtschaft schätzen die befragten Unternehmen im November ihre derzeitige Geschäftslage etwas schlechter ein als noch im Vormonat, wie die Dresdner Niederlassung des Ifo-Instituts am Montag mitteilte. Allerdings habe sich der Ausblick auf die kommenden Wochen leicht verbessert, so dass insgesamt von einer saisonbereinigten Seitwärtsbewegung gesprochen wurde. Im verarbeitenden Gewerbe gab es ein ähnliches Bild und insgesamt ebenfalls kaum Veränderungen zum Vormonat.

Im ostdeutschen Großhandel stieg der Geschäftsklimaindex erneut an, sowohl was die Lageeinschätzung als auch die Erwartungen anging. Merklich trübe Aussichten gab es dagegen beim Einzelhandel, auch bei der Beurteilung des laufenden Geschäfts.

Nach einer kurzen Unterbrechung im Oktober geht es im Bauhauptgewerbe wieder aufwärts. Zwar sind die Lageeinschätzungen der Ost-Unternehmen etwas schlechter. Dafür blicken sie deutlich optimistischer in die Zukunft.