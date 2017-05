Gesundheitliche Probleme wohl Ursache für Unfall

erschienen am 05.05.2017



Oschatz (dpa/sn) - Ein schwerer Verkehrsunfall mit vier Toten auf der B6 in Nordsachsen am vergangenen Sonntag ist wahrscheinlich auf gesundheitliche Probleme eines 61-Jährigen zurückzuführen. Das habe die Obduktion des Toten ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal mit einem anderen Auto zusammen. Bei dem Unfall bei Lonnewitz kamen der 61-Jährige und eine 53 Jahre alte Beifahrerin ums Leben, eine 58-jährige Insassin des Wagens wurde schwer verletzt. In dem entgegenkommenden Auto starben der 58 Jahre alte Fahrer und eine 64-Jährige.