Gewalt an Schulen nimmt zu

Schüler prügeln, mobben und bestehlen sich, vereinzelt greifen sie sogar Lehrer an. Mittelschulen bilden dabei weiterhin die Spitze. Das Kultusministerium will das nicht hinnehmen.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 09.01.2017



Dresden. Gewalt, Diebstahl und Sachbeschädigungen gehören an sächsischen Schulen zunehmend zum Alltag. So hat das Kultusministerium im Schuljahr 2015/2016 über 3800 Straftaten quer über alle Schularten erfasst. Das ist abermals ein Plus zum jeweiligen Vorjahr, wo gut 3400 Straftaten registriert wurden. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hervor. Brennpunkte dabei sind die Mittel- bzw. Oberschulen, an denen im Durchschnitt etwa jedes vierte Delikt verübt wird. Häufigster Tatort ist den vorliegenden Zahlen zufolge der Schulhof.

Dabei kann es ordentlich zur Sache gehen. Als häufigste Delikte nennt das Ministerium nach den Maßstäben der polizeilichen Kriminalstatistik Diebstähle, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Aber auch Raubstraftaten, Bedrohungen und Nötigungen werden erfasst. Allein in den ersten beiden Monaten des laufenden Schuljahres wurden bis Mitte November knapp 850 Straftaten festgestellt. Wieder sind die Mittelschulen "Spitze", die Gymnasien Schlusslicht der Gewaltstatistik. Das Ministerium verweist auf eine auch vom Datenschutz erschwerte Datenlage, die nur bedingt Vergleiche zulasse.

Den Zustand will Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) nicht hinnehmen und Straftaten konsequent ahnden. "Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Hier zeigt sich, dass Hemmschwellen von Jugendlichen sinken, und die Form von Gewalt ändert sich", sagte sie. So spiele Cybermobbing - Beschimpfungen und Beleidigungen via Internet - heute eine größere Rolle als zuvor. Solchen Herausforderungen müsse sich die Schule stellen: "Fakt ist, Gewalt an Schulen ist kein Kavaliersdelikt, sondern muss hart bestraft werden."

Einer Statistik von 2015 zufolge ermittelten die Staatsanwaltschaften damals bereits gegen 207 junge Beschuldigte in Sachsen. Vor Jugendrichtern mussten sich 86 Jugendliche verantworten. Die Verfahren endeten zumeist mit erzieherischen Maßnahmen, aber auch - wie bei schweren Körperverletzungsdelikten - mit Jugendarrest sowie Geld- und Bewährungsstrafen. Die Schulen selbst griffen in über 300 Fällen zu Ordnungsmaßnahmen von strengen Verweisen bis hin zum Schulausschluss (14).