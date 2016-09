GewalttÃ¤tige Auseinandersetzungen in Bautzen

Gewalttätige Auseinandersetzungen in Bautzen

erschienen am 15.09.2016



Bautzen. Ein Großaufgebot der Polizei steht am 14.09.2016 in Bautzen (Sachsen) auf der "Platte", dem Kornmarkt. Wie die Polizei am 15.09.2016 mitteilte, standen sich am Abend des 14.09.2016 auf dem Platz rund 80 gewaltbereite Männer und Frauen - zum Großteil aus dem politisch rechten Spektrum - sowie 20 junge Asylbewerber gegenüber. Zwischen beiden Lagern kam es zu verbalen und tätlichen Übergriffen. Ein Großaufgebot von rund 100 Polizisten trennte die Gruppen und forderte sie auf, den Platz zu verlassen. (dpa)