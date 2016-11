Gewandhausorchester spielt historisches Programm von 1916

erschienen am 18.11.2016



Leipzig (dpa) - Zum 100. Jubiläum der ersten Gastspielreise des Gewandhausorchesters spielen die Leipziger Musiker an diesem Freitag (20.00 Uhr) ein historisches Programm. Am 18. November 1916 standen in Bern die «Eroica» von Beethoven sowie Werke von Richard Strauss und Richard Wagner auf dem Programm. Genau diese Stücke werden im Großen Concert wieder erklingen, wie das Gewandhaus mitteilte. Am Pult steht Ehrendirigent Herbert Blomstedt. Das Konzert wird zudem im Internet live und kostenfrei übertragen.