Gewerkschaft fordert mehr Geld für Bäcker in Leipzig

erschienen am 25.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat höhere Löhne für Bäcker in Leipzig gefordert. «Der Lohn-Geiz im Bäckerhandwerk ist extrem, dreist und unverschämt», kritisierte NGG-Geschäftsführer Jörg Most in einer Mitteilung vom Freitag. Viele Bäcker würden mit dem Mindestlohn oder ein paar Cent mehr abgespeist. Der Gewerkschafter forderte die Bäckermeister in Leipzig auf, den Landesinnungsverband Saxonia des Bäckerhandwerks Sachsen dazu zu bewegen, einen Lohntarifvertrag abzuschließen. Der Stundenlohn müsse auf mindestens zehn Euro steigen, um Altersarmut unter den Bäckern zu vermeiden.