Gewünschte Geheimhaltung gescheitert

Von Tino Moritz

erschienen am 17.05.2017



Bautzen. Der Beitrag des Leipziger Uniradios "Mephisto 97.6" ist inzwischen mehr als 20 Monate alt, aber immer noch im Internet abrufbar. "Irgendwo in Deutschland wird sich Ende September eine Gefängnistür schließen. Dahinter stehen wird Klaus Heininger", ist die Stimme des studentischen Reporters zu hören.

Heininger war mal Geschäftsführer der Kommunalen Wasserwerke Leipzig. Weil er hinter dem Rücken der Aufsichtsgremien 2006 und 2007 windige Finanzwetten abgeschlossen hatte, die dann platzten, droht der Stadt Leipzig bis heute ein Schaden von bis zu einer halben Milliarde Euro. Im Rechtsstreit mit der Großbank UBS läuft in London gerade die Berufungsverhandlung.

Heininger aber hat das Kapitel mit der Gefängnistür schon lange hinter sich. Wegen Untreue und Bestechlichkeit war er Ende 2013 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und fünf Monaten verurteilt worden. Weil er zuvor länger in Untersuchungshaft gesessen hatte und seinem Antrag auf vorzeitige Entlassung stattgegeben wurde, befindet er sich seit Januar 2016 - wenn auch noch auf Bewährung - in Freiheit.

Dass er am Dienstag trotzdem einen Prozess verlor, hat mit dem "Mephisto"-Beitrag und einem ebenso im September 2015 erschienenen Artikel der "Leipziger Volkszeitung" zu tun. Auch darin war Heiningers damals bevorstehender Haftantritt angekündigt worden - unter Berufung auf Angaben des Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen.

In dessen Auskunft sieht Heiningers Anwalt Thomas Giesen eine Verletzung von Heiningers Persönlichkeitsrechten - und einen für Staatsanwaltschaften längst typischen Fall: "Die Verfolgungsbehörden haben sich angewöhnt, sich nicht nur ständig öffentlich selbst zu loben, sondern Einzelheiten zu laufenden Ermittlungen oder zu Haftverhältnissen mitzuteilen", rügt Sachsens langjähriger Datenschutzbeauftragter. Nach seiner Auffassung hat die Presse keinen Anspruch auf Informationen aus dem "Maschinenraum der Justiz". Die Staatsanwaltschaften sollten nur dann Auskünfte geben dürfen, wenn die Betroffenen vorher gefragt würden und die Möglichkeit erhielten, dies gerichtlich zu verbieten.

Hätte Giesen Recht bekommen, hätten sich die Staatsanwaltschaften wohl künftig ihre Sprecher sparen können - und die Presse ihre Anfragen. Doch das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen bestätigte am Dienstag die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts Dresden und schmetterte Heiningers Berufungsantrag ab. Maßgeblich für die Auskunftsansprüche der Presse seien das sächsische Pressegesetz und der Rundfunkstaatsvertrag - nicht aber die Einschränkungen des Datenschutzgesetzes. Die Generalstaatsanwaltschaft hätte die Auskünfte auch nicht verweigern dürfen, weil das öffentliche Informationsinteresse das schutzwürdige private Interesse Heiningers an der Geheimhaltung überwog. Endgültig entschieden ist der Fall aber noch nicht. Giesen hatte noch vor dem Urteil angedeutet, den Fall "durchfechten" zu wollen - dann vor Sachsens Verfassungsgerichtshof.