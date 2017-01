Glätte sorgt für schwierigen Feuerwehreinsatz

erschienen am 06.01.2017



Coswig (dpa/sn) - Unter widriger Witterung sind bei einem Löscheinsatz in Coswig bei Dresden zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Einer stürzte auf glattem Untergrund, wie die Feuerwehr am Freitag berichtete. Ein zweiter erlitt Schnittverletzungen. Drei Löschtrupps waren am Donnerstagabend zu einem Laubenbrand ausgerückt. Das Gebäude konnte nicht mehr gerettet werden. Wegen klirrender Kälte gab es Probleme bei der Wasserversorgung, da die Schläuche einzufrieren drohten. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten wegen des Einsatzes zeitweise den Straßenbahnverkehr der Linie 4 einstellen, da die Schläuche über die Schienen führten.