Glätte sorgte für zahlreiche Blechschäden in der Nacht

erschienen am 23.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Eisglatte Straßen haben in der Nacht zum Freitag in Teilen Sachsens zu zahlreichen Unfällen mit Blechschäden geführt. Im Vogtlandkreis gab es rund 35 Zusammenstöße in den frühen Morgenstunden, wie die Polizei berichtete. Verletzt wurde zunächst niemand. In Chemnitz und in Dresden gab es bis zum frühen Morgen jeweils acht beziehungsweise sieben Unfälle wegen Glätte - auch hier ohne Verletzte. Am Morgen entspannte sich die Lage dort allerdings, weil es wärmer wurde.