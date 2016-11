Glockenläuten gegen die Todesstrafe

erschienen am 30.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Stadt Leipzig beteiligt sich heute an einer internationalen Kampagne für die Abschaffung der Todesstrafe. Stündlich werde dafür die Glocke am Goerdeler-Denkmal am Neuen Rathaus der Stadt läuten, teilte das Kulturamt mit. Leipzig beteiligt sich bereits seit 15 Jahren an der Kampagne «Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe». Mit der Aktion am 30. November wird daran erinnert, dass an diesem Tag im Jahr 1786 das Großherzogtum Toskana als erster Staat die Todesstrafe abgeschafft hatte.