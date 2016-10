Görlitzer Polizei sucht Zeugen: Raubüberfall auf 85-Jährige

erschienen am 20.10.2016



Görlitz (dpa/sn) - Nach einem brutalen Raubüberfall auf eine 85 Jahre alte Frau in Görlitz sucht die Polizei mögliche Zeugen. Bei der Tat, die die Ermittler als versuchten Mord in Tateinheit mit schwerem Raub verfolgen, wurde die Seniorin am Mittwoch schwer verletzt. Verdächtigt wird eine etwa 30 Jahre alte unbekannte blonde Frau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Überfall ereignete sich im Stadtteil Weinhübel.

Die 85-Jährige hatte die mutmaßliche Täterin selbst in ihre Wohnung gelassen, da sie glaubte, die Frau sei eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes. Dort verwickelte die unbekannte Frau die Seniorin zunächst in ein Gespräch und griff sie schließlich an. Einzelheiten nannte die Polizei mit Verweis auf Täterwissen nicht. Das Opfer konnte Angehörige alarmieren, die die Polizei benachrichtigten. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.