GÃ¶rlitzer SÃ¼ÃŸwarenfabrik produziert 400 Tonnen Liebesperlen

Görlitzer Süßwarenfabrik produziert 400 Tonnen Liebesperlen

erschienen am 15.10.2016



Görlitz (dpa) - Liebesperlen sind Kult: Bis zu 400 Tonnen der Nascherei verlassen jährlich die Süßwarenfabrik Hoinkis in Görlitz. «Hauptabnahmeländer sind Deutschland, Österreich und die Schweiz», sagte der Geschäftsführer Mathias Hoinkis. Die bunten Kügelchen von der Neiße gehen aber auch nach Dubai, Brasilien, Aserbaidschan und in die skandinavischen Länder. Die kugelrunden Minis geht auf einer Erfindung Rudolf Hoinkis zurück. Er gründete sein Unternehmen vor 120 Jahren in Görlitz. Heute wird der Betrieb mit 20 Mitarbeitern bereits in vierter Generation geführt. Darüber hinaus stellt der Familienbetrieb unter anderem noch Minzdragees und Kuchendeko her.