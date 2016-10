«Goldene Henne» für Schöneberger und Hambüchen

erschienen am 28.10.2016



Leipzig (dpa) - Die Moderatorin Barbara Schöneberger und der Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen sind mit der «Goldenen Henne» 2016 ausgezeichnet worden. Auch die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz («Der geilste Tag») räumten eine Henne ab. Der Medienpreis wurde am Freitagabend in neun Kategorien bei einer Gala in Leipzig vergeben. In der Kategorie Musik war auch wieder Rekordpreisträgerin Helene Fischer nominiert, die in den Vorjahren schon sechs Hennen gewonnen hatte.

Die «Goldene Henne» wird von der Zeitschrift «Super Illu» gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg verliehen. Sie erinnert an die Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann (1937-1991).