Granate bei Baggerarbeiten in Leipzig gefunden

erschienen am 14.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Bei Baggerarbeiten in Leipzig ist am Mittwochmorgen nahe der Alten Messe eine 40 Zentimeter lange Granate gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst traf am Mittag ein und soll nun prüfen, ob sich ein Zünder an dem Sprengkörper befindet, wie die Polizei mitteilte. Der Fundort ist im Umkreis von 25 Metern abgesperrt worden. Gebäude mussten nicht evakuiert werden.