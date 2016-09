GrenzÃ¼berschreitende NotfallÃ¼bung in Ostsachsen

Grenzüberschreitende Notfallübung in Ostsachsen

erschienen am 12.09.2016



Ludwigsdorf (dpa/sn) - Rettungskräfte aus Deutschland und Polen üben im Oktober gemeinsam einen Großeinsatz im Grenzgebiet. Nach dem Szenario der Übung rast ein Auto ungebremst in einen parkenden Wagen, überschlägt sich dann und fliegt in eine Gruppe von Touristen, teilte die Notfallversorgung Sachsen am Montag mit. Dabei kommt es zu einem sogenannten «Massenanfall von Verletzten», wie es im Fachjargon heißt. Die Rettungskräfte müssen einen Toten und zwei in den Autos eingeklemmte Personen bergen und sich zudem um zehn Schwerverletzte kümmern. Schauplatz der Übung am 8. Oktober ist der Autobahnrastplatz der A4 bei Ludwigsdorf in Fahrtrichtung Dresden.

Die groß angelegte Übung geht auf ein 2012 vereinbartes deutsch-polnisches Abkommen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Rettungsdienst zurück. Beteiligt sind unter anderem die Feuerwehr Görlitz, die Freiwillige Feuerwehr Pisarzowice/Zgorcelec, die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, Rettungsdienste aus beiden Ländern und das Klinikum Görlitz sowie die Polizeidirektion Görlitz.«Wir beziehen ja nicht nur fast ein Dutzend Organisationen von beiden Seiten der Grenze ein, sondern hier gilt es auch, trotz eventueller Sprachbarrieren schnell und effizient ein Notfallereignis in den Griff zu bekommen, erläuterte Organisator Stephan Kays.