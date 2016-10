Grimmas Oberbürgermeister beklagt Mängel im Bahnverkehr

erschienen am 21.10.2016



Grimma (dpa/sn) - Der Oberbürgermeister von Grimma (Kreis Leipzig), Matthias Berger (parteilos), schlägt wegen massiver Mängel im regionalen Bahnverkehr Alarm. Seit Sommer häuften sich Beschwerden von Bahnfahrern wegen überfüllter Züge, schmutziger Waggons und Unpünktlichkeit, teilte Berger am Freitag mit. «Das Maß ist voll, und die Bedingungen sind nicht mehr hinnehmbar.» Die Probleme gebe es, seit das Bahnunternehmen Transdev im Juni den Betrieb der Zugstrecke Leipzig-Grimma-Döbeln von DB Regio übernommen habe. Berger erklärte, er habe sich deswegen an den Zweckverband für den Nahverkehr Leipzig (ZVNL) gewandt, der für die Kontrolle zuständig ist.

ZVNL-Geschäftsführer Oliver Mietzsch bestätigte auf Anfrage, dass es Probleme gebe. Diese rührten aus Fahrzeugmängeln. Wer dafür verantwortlich zu machen sei, müsse noch geklärt werden, weil Transdev die Züge nur geleast habe. Mietzsch sagte, dass es außerdem eine mangelnde «Servicequalität» etwa bei der Information der Reisenden gegeben habe. Das Problem sei jedoch erkannt und solle behoben werden. Seit dem Fahrplanwechsel im Sommer gebe es mehr Züge und eine dichtere Taktung für Grimma, sagte Mietzsch.