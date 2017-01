Grippewelle hat Sachsen wieder voll im Griff

Mehr als 800 Erkrankte wurden in den ersten Januarwochen gemeldet

Von Stephanie Wesely

erschienen am 20.01.2017



Zwei Todesfälle und vier große Grippe-Ausbrüche meldet die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen zu Beginn des neuen Jahres.

Seit Saisonbeginn im Oktober sind nachweislich 1242 Sachsen an Grippe erkrankt, 184 mussten ins Krankenhaus. Die tatsächliche Erkrankungszahl dürfte aber um ein Vielfaches höher liegen, da nicht bei allen Patienten Rachenabstriche auf Influenzaviren untersucht werden. 86der aktuell Erkrankten waren geimpft. Auch der 86-jährige Dresdner, der an einer Lungenentzündung infolge der Influenza gestorben ist, soll eigenen Angaben zufolge geimpft gewesen sein. Bei der 87-jährigen Frau aus dem Landkreis Görlitz führte ebenfalls eine Lungenentzündung zum Tod. Sie war aber nicht geimpft. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) stimmen die derzeit zirkulierenden Viren gut mit dem Impfstoff überein. Allerdings gebe es bei den über 65-Jährigen Probleme. Hier liege die Wirksamkeit nur bei 25 Prozent, so das RKI.

Die Grippe ist sehr ansteckend und breitet sich vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen schnell aus. 24 Bewohner und Mitarbeiter eines Seniorenheims im Erzgebirge sind erkrankt, 29 Patienten einer Kurklinik im Vogtlandkreis, zwölf aus einer Klinik in Dresden und sieben in einem Krankenhaus in Zwickau. Die Erkrankungszahl im Erzgebirge ist derzeit am höchsten.

"Eine Influenzaimpfung nützt unter Umständen jetzt nichts mehr, vor allem wenn es im direkten Umfeld Erkrankte gibt. Denn es dauert 10 bis 14 Tage, bis der Schutz aufgebaut ist", sagt Annett Hofmann vom Sozialministerium Sachsen.