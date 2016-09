GrÃ¶ÃŸere Nachfrage nach Stollen: Verband wacht Ã¼ber Kontrollen

Größere Nachfrage nach Stollen: Verband wacht über Kontrollen

erschienen am 03.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Nachfrage nach Dresdner Christstollen ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Gingen 2000 noch rund eine Million über den Tisch, waren es im vergangenen Jahr knapp 3,8 Millionen. In diesem Jahr werden es knapp vier Millionen Dresdner Stollen sein, wie der Geschäftsführer des Schutzverbandes Dresdner Stollen, René Groh, der Deutschen Presse-Agentur sagte. An diesem Samstag feiert der Verband sein Jubiläum. Seit 25 Jahren wachen die Mitglieder darüber, dass die eingetragene Marke geschützt wird - und kümmern sich um Verstöße. Eine Statistik führt der Verband aber nicht. Nur Bäckereien in Dresden und Umgebung dürfen den Dresdner Christstollen herstellen - nach ausgewählten Kriterien. Die Einhaltung wird streng kontrolliert.