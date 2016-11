Groß Schönebeck erinnert an Sandmännchen-Dichter Krumbach

erschienen am 07.11.2016



Groß Schönebeck (dpa) - Die Gemeinde Groß Schönebeck (Barnim) will im nächsten Jahr mit Erlebnispfad, großem Wandbild und einer Festveranstaltung an den Sandmännchen-Dichter Walter Krumbach erinnern. Der Kinderbuchautor lebte bis zu seinem Tod 1985 in dem Ort in der Schorfheide. 2017 wäre er 100 Jahre alt geworden.

Die Gemeinde hat rund 10 000 Euro für den Erlebnispfad mit Figuren und Texten aus den Werken Krumbachs bereitgestellt. Die Strecke soll vom Groß Schönebecker Krumbach-Weg an der Kita «Borstel» im Ortszentrum bis zum ehemaligen Wohnhaus des Künstlers verlaufen. Er führt vorbei an einem 350 Quadratmeter großen Wandbild, das eine Berliner Künstlerin gegenwärtig nach Entwürfen der Groß Schönebecker an eine Scheunenwand malt.

Der ortsansässige Bürgerverein bereitet zudem für den 100. Geburtstag Krumbachs am 1. April nächsten Jahres eine Festveranstaltung in der Groß Schönebecker Kirche vor.