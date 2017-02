Großbrand auf Mülldeponie: Unrat in Flammen

erschienen am 03.02.2017



Wiedemar (dpa/sn) - Auf einer Mülldeponie in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) hat am Freitagmorgen Unrat Feuer gefangen. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich die Kompostierung von allein, wie eine Polizeisprecherin in Leipzig mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Bewohner in Wiedemar, Zwochau und Neukyhna laut Behörde Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mitarbeiter der Feuerwehr und des Ordnungsamtes seien vor Ort. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.