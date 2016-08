GroÃŸer Bahnhof in Dresden: Neuer Bischof kommt ins Amt

Großer Bahnhof in Dresden: Neuer Bischof kommt ins Amt

erschienen am 27.08.2016



Dresden (dpa) - Bei einer Heiligen Messe in der Kathedrale wird am heute der Niedersachse Heinrich Timmerevers als neuer Bischof von Dresden ins Amt eingeführt. Der 64-Jährige wird der 50. Oberhirte der drittkleinsten Diözese unter den deutschen Bischöfen. Er wurde 1980 zum Priester geweiht, war dann Kaplan, Domvikar und Pfarrer. 2001 wurde er Weihbischof im Bistum Münster. Ende April hatte Papst Franziskus ihn zum Nachfolger von Heiner Koch ernannt, der seit September 2015 Erzbischof von Berlin ist.

Zu seinem Einführungsgottesdienst werden mehrere Tausend Gläubige und Gäste erwartet, darunter 32 Bischöfe aus dem In- und Ausland sowie Landtagspräsident Matthias Rößler, Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Angemeldet sind zudem Gruppen aus der Heimat von Timmerevers und der Sorben - einer katholischen Minderheit in Sachsen.

Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, wird Timmerevers die päpstliche Ernennungsurkunde aushändigen und ihn zur «Kathedra», dem Bischofssitz, geleiten. Den Bischofsstab bekommt er von seinem Vorgänger Erzbischof Koch.

Für guten Klang sorgen die Dresdner Kapellknaben, der Kathedralchor und Mitglieder der Staatskapelle. Die Messe wird im MDR Fernsehen und auf eine Leinwand vor die Kathedrale übertragen. Danach gibt es ein Fest im Hof der Bischofsresidenz.