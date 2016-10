GroÃŸer Zulauf fÃ¼r Tanzschulen in Sachsen

Großer Zulauf für Tanzschulen in Sachsen

Dresden/Pirna (dpa/sn) - Immer mehr Sachsen gehen in ihrer Freizeit tanzen. Tanzschulen und Tanzsportvereine haben Hochkonjunktur, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Vor allem in den großen Städten wird gern getanzt», sagte der Landeschef vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV), Jens Pötschke, in Pirna. Landesweit gebe es 44 Tanzschulen, die 125 Studios betreiben - Tendenz steigend. Im Landestanzsportverband Sachsen (LTVS) sind nach eigenen Angaben 52 Vereine mit rund 5630 Mitgliedern organisiert. Die Zahl sei stetig gestiegen, hieß es. Neben Sporttänzern können dort Hobbytänzer ihr Können perfektionieren.