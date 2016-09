Â«GroÃŸes ConcertÂ» erÃ¶ffnet Leipziger Mendelssohn-Festtage

28.06.2016

freiepresse.de

Sachsen

Arno Burgi/Archiv+

Dresdner Komponist Sven Helbig legt neues Album vor

Dresden (dpa/sn) - Der in Dresden lebende Komponist Sven Helbig legt ein neues Album vor. «I eat the sun and drink the rain» sei ein Werk für Chor und ... weiterlesen