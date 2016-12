Großrazzien gegen Drogenschmuggler in Plauen und Leipzig

erschienen am 14.12.2016



Plauen (dpa/sn) - Bei Großrazzien gegen Drogenschmuggler sind am Mittwoch in Plauen und Leipzig Beweismittel sichergestellt worden. Zöllner und Polizisten durchsuchten Wohnungen und Bars. Sie stellten auch zwei Schreckschusspistolen und geringe Mengen Rauschgift sicher, wie das Zollfahndungsamt in Dresden mitteilte.

Die Durchsuchungen standen den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einem Großeinsatz gegen den Rauschgifthandel am 4. Dezember. Dabei waren sechs Kilogramm Crystal sichergestellt und fünf Personen festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, Drogen aus Tschechien geschmuggelt und in Deutschland verkauft zu haben. Alle fünf Beschuldigten seien weiter in Haft, teilte die federführende Staatsanwaltschaft Zwickau auf Nachfrage mit.

Die jüngsten Durchsuchungen hatten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht gegen die Beschuldigten, sondern gegen Dritte gerichtet. Es sei nur um die Sicherstellung von Beweisen gegangen. Deswegen habe es auch keine weiteren Festnahmen gegeben, hieß es in Zwickau.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), die aus Beamten des Zollfahndungsamtes Dresden und des Landeskriminalamtes Sachsen besteht, hatte die Tatverdächtigen bereits seit Januar im Visier.