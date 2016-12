Großteil der Eltern bei Geburt der Kinder nicht verheiratet

erschienen am 19.12.2016



Dresden/Wiesbaden (dpa/sn) - Die Mehrheit der Eltern von Neugeborenen ist in Sachsen nicht verheiratet. Der Anteil der außerehelichen Geburten lag 2015 bei knapp 60 Prozent und damit deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Deutschlandweit hat jedes dritte Neugeborene Eltern ohne Trauschein (35 Prozent). Innerhalb der vergangenen 25 Jahre hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt. 1990 lag er noch bei 15 Prozent.

Vor allem bei der Geburt des ersten Kindes haben viele Paare noch nicht den Bund fürs Leben geschlossen: 70,6 Prozent der Erstgeborenen kamen in Sachsen demnach außerehelich zur Welt. Insgesamt erblickten 2015 im Freistaat 36 466 Kinder das Licht der Welt.