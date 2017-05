Großteil der Mütter geht arbeiten

erschienen am 12.05.2017



Kamenz (dpa/sn) - In Sachsen haben fast 372 000 Frauen minderjährige Kinder. Mehr als die Hälfte der Mütter hatten 2015 ein Kind, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Freitag zum Muttertag an diesem Sonntag mitteilte. 36 Prozent der Mütter hatten demnach zwei und 9 Prozent drei und mehr Kinder im Alter von unter 18 Jahren. Von den Müttern leben laut Statistik 78 Prozent mit ihrem Ehemann oder Lebenspartner zusammen, 22 Prozent ziehen ihre Kinder allein groß. 78 Prozent der sächsischen Mütter mit minderjährigen Kindern gehen einem Beruf nach - die Hälfte hat einen Teilzeitjob.