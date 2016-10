Großübung des Katastrophenschutzes - 900 Einsatzkräfte proben den Ernstfall

erschienen am 29.10.2016



Chemnitz. Kein Grund, nervös zu werden! Wenn am Samstag dutzende Fahrzeuge von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Bundeswehr, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen sowie der Polizei in Chemnitz unterwegs sind, dann handelt es sich "nur" um eine Übung. Allerdings um eine große. 900 Einsatzkräfte aus der Stadt sowie aus den Landkreisen Zwickau, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Nordsachsen und dem Leipziger Land proben bis zum frühen Nachmittag den Ernstfall.

Dabei geht es um die medizinische Erstversorgung einer großen Zahl plötzlich erkrankter Menschen. Diese werden von 170 Freiwilligen "gemimt". Die Übung mit dem Namen "Akut 2016" findet unter Leitung der Landesdirektion Sachsen statt. Geübt wird in Zwickau, Werdau, Borna und in Chemnitz. Zentraler Schauplatz ist das Sportforum an der Reichenhainer Straße.

Das Szenario der Großübung geht von einer starken Grippewelle aus, die ganz Sachsen erfasst hat. Problem: eine hohe Rate stationär zu behandelnder Schwerkranker. Die Krankenhäuser sind deshalb seit zwei Wochen ausgelastet. Nun treten bei einer eine Sportveranstaltung im Sportforum auch noch massenhaft Magen-Darm-Infekten auf. Sportler haben Brechdurchfall und Kreislaufprobleme. Die Teams aus den Landkreisen Zwickau und dem Leipziger Land reisen daher mit Bussen vorzeitig ab. Auf ihrer Rückreise verschlechtert sich für die meisten Teilnehmer der Gesundheitszustand so schnell, dass die Busse unterwegs stoppen müssen.

Ziel von Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen und beteiligten Krankenhäusern in Chemnitz, Zwickau und Grimma ist es, alle Kranken richtig zu versorgen.

Zu den Aufgaben gehören die medizinische Versorgung der Erkrankten im freien Gelände, der Aufbau eines "Dekontaminierungsplatzes" und die Beförderung der Kranken in die beteiligten Kliniken.

Die Katastrophenschutzübung endet gegen 14 Uhr. (fp)