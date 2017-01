Grüne Botschaft für 2017: mehr Bürgerdialog auf Augenhöhe

erschienen am 03.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im sächsischen Landtag verlangen konkrete Schritte der Regierung für einen Bürgerdialog auf Augenhöhe. «Die unverbindliche Einladung zum «Mitmachen und Mitgestalten», die der Ministerpräsident in seiner Neujahrsansprache unterbreitet hat, bleibt eine hohle Phrase, die auch gut zur DDR gepasst hätte», erklärte Grünen-Fraktionschef Volkmar Zschocke am Dienstag in seiner Botschaft für das neue Jahr. Die Regierung müsse den Bürgerinnen und Bürgern endlich mit konkreten Angeboten entgegenkommen.

Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte in der Generaldebatte zum Doppelhaushalt im Dezember angekündigt, 2017 und 2018 für einen breiten Dialog über die Sorgen und Nöte der Bürger zu nutzen. Er wolle sich in allen Regionen Sachsens mit Menschen treffen und vor allem zuhören. «Wir wollen nicht nur die Bürgerdialoge in Städten wie Dresden, Chemnitz und Leipzig weiterführen, sondern auch in die Regionen gehen», hatte der Regierungschef später in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

Nach Ansicht von Zschocke braucht Sachsen eine «ehrliche, transparente und bürgernahe Politik, die die Ängste nicht verstärkt, sondern Probleme löst und Weichen richtig stellt». Zugleich mahnte er unter anderem den schrittweisen Rückzug aus der Braunkohle an.