Grüne drängen auf rasche Hilfe für Hebammen

erschienen am 20.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im sächsischen Landtag haben beim Gesundheitsministerium rasche Hilfen für Hebammen angemahnt. «Das Angebot der außerklinischen Geburtshilfe in Wohnortnähe muss erhalten bleiben», sagte Fraktionschef Volkmar Zschocke am Dienstag in Dresden. Die freiberuflichen Hebammen brauchten Unterstützung. Die aktuellen Haushaltsbeschlüsse des Landtages, die in den nächsten zwei Jahren Hilfen von je 175 000 Euro vorsehen, müssten rasch wirksam werden. Zschocke zufolge will die Fraktion im Februar zusammen mit dem Hebammenverband einen Runden Tisch einberufen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.

In Sachsen gebe es geschätzt noch etwa 70 freiberufliche Hebammen zur Gebursthilfe, hieß es unter Berufung auf Angaben des Deutschen Habammenverbandes. Verlässliche Zahlen gebe es nicht. Wegen stark gestiegener Haftpflichtprämien hätten viele ihren Beruf aufgegeben. Ein weiteres Problem sei die ungenügende Vergütung.