Grüne fordern besseren Aktenzugang für DDR-Heimkinder

erschienen am 07.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag fordern einen besseren Zugang ehemaliger DDR-Heimkinder zu ihren Akten. Eine von Sachsen und Thüringen geplante Bundesratsinitiative zur Erleichterung der Rehabilitierung der Betroffenen reiche nicht aus, sagte Fraktionschef Volkmar Zschocke am Mittwoch in Dresden. Während die Akten von damals Erwachsenen durch die Stasiunterlagenbehörde gut archiviert und zentral zugänglich seien, hätten es frühere Heimkinder, die aufrund der Inhaftierung ihrer Eltern in Heimen leben mussten, sehr viel schwerer.

«Diese Akten von Kindern liegen verteilt in den örtlichen Jugendämtern, Stadt- und Kreisarchiven und dem Sächsischen Staatsarchiv», sagte Zschocke. Eine zentrale Anlaufstelle gebe es nicht. Viele Betroffene wüssten bis heute nicht, warum sie in Heimen untergebracht waren. «Wenn die Staatsregierung das staatliche Unrecht in der ehemaligen DDR aufarbeiten und wiedergutmachen will, muss sie DDR-Heimkindern einen leichteren Zugang zu den Akten ermöglichen», forderte er.

Das Kabinett wollte sich am Donnerstag in Dresden mit der geplanten Bundesratsinitiative befassen.