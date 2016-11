Grüne fordern konkrete Schritte zum Schutz der Wildbienen

erschienen am 04.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen haben konkrete Schritte zum Schutz der Wildbienen angemahnt. «Obwohl alle einheimischen Bienenarten unter Schutz stehen, ist für zahlreiche Wildbienenpopulationen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen», erklärte der Abgeordnete Wolfram Günther am Freitag in Dresden. Von den 407 in Sachsen nachgewiesenen Bienenarten seien in der Roten Liste 287 Arten als ausgestorben oder gefährdet eingestuft - also gut 70 Prozent. Günther zufolge ist das eine der höchsten Prozentzahlen der Roten Listen in Deutschlands.

Die Grünen wollen am kommenden Mittwoch nun einen Antrag zum Schutz der Bienen in den Landtag einbringen. «Eine strukturreiche Landschaft ist entscheidend für das Vorkommen von Wildbienen und Hummeln», betonte der Politiker. Dafür müssten Konzepte entwickelt werden, die Insekten schonen. In der Konsequenz dürfe nicht jede Fläche mehrfach im Jahr komplett abgemäht werden.