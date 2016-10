GrÃ¼ne nach Tod von Al-Bakr: Es lÃ¤uft Â«gewaltig was schiefÂ»

Grüne nach Tod von Al-Bakr: Es läuft «gewaltig was schief»

erschienen am 13.10.2016



Dresden (dpa) - Mit Entsetzen und Vorwürfen an die Justizbehörden haben die Grünen in Sachsen auf den Tod des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr reagiert. «Wenn ein unter Dauerbeobachtung stehender Terrorist offenbar Suizid begeht, dann läuft in sächsischen JVA gewaltig was schief», twitterte die rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, Katja Meier, am späten Mittwochabend. Zuvor war bekanntgeworden, dass der am Montag in Leipzig festgenommene 22-jährige Syrer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig erhängt in seiner Zelle aufgefunden wurde. Nach Angaben des Justizministeriums tötete er sich selbst.