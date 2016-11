Grüne wählen auf Parteitag in Glauchau neue Führungsspitze

erschienen am 15.11.2016



Dresden/Glauchau (dpa/sn) - Die sächsischen Grünen wählen Ende November auf einem Parteitag in Glauchau eine neue Führungsspitze. Der Landesvorsitzende Jürgen Kasek tritt wieder an, Co-Vorsitzende Christin Bahnert verzichtet aus familiären Gründen auf eine erneute Kandidatur, teilte der Landesverband am Dienstag auf Anfrage mit. Allerdings liegt schon eine Bewerbung für ihre Nachfolge vor. Sie stammt von Christin Melcher (Kreisverband Leipzig).

Außerdem wollen sich die Grünen auf ihrem zweitägigen Parteitag (25. und 26. November) unter anderem mit ihrer Ausrichtung für die kommenden Jahre, einem Strategieantrag mit dem Titel «Für den Wandel in Sachsen - Zukunft grün gestalten» und Satzungsfragen beschäftigen. Auch der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer tritt bei seinen sächsischen Parteifreunden auf.