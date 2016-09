GrÃ¼ne wollen bessere Kontrolle bei Einsatz von Pestiziden

Grüne wollen bessere Kontrolle bei Einsatz von Pestiziden

erschienen am 12.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen verlangen eine bessere Kontrolle beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Sachsen. Landwirte sollen dabei schon vorher die geplante Verwendung bei den Behörden in einem digitalen Meldesystem anzeigen, sagte der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther am Montag in Dresden. Auf diese Weise könne man den Einsatz unterbinden, wenn beispielsweise zu viel Wind ein Ausbringen der Pestizide riskant mache. Es gehe nicht darum, Pflanzeschutzmittel gänzlich zu untersagen, sondern sie möglichst wenig und möglichst fachgerecht anzuwenden. Die Grünen hatten Gewässer auf Rückstände von Pestiziden untersucht und Grenzwertüberschreitungen festgestellt.