Grünen im Landtag bestätigen Fraktionsführung

erschienen am 29.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Sächsischen Landtag haben ihre Fraktionsführung im Amt bestätigt. Bei der turnusmäßigen Wahl am Dienstag in Dresden wurde der Chemnitzer Volkmar Zschocke mit fünf Abgeordnetenstimmen erneut zum Fraktionschef bestimmt. Es gab fünf Enthaltungen. Als Stellvertreterin wurde Franziska Schubert aus der Oberlausitz mit gleichem Ergebnis im Amt bestätigt. Der Dresdner Valentin Lippmann erhielt bei seiner erneuten Wahl zum Parlamentarischen Geschäftsführer sieben Stimmen.

Die Fraktion werde weiter ihren Kurs der «konstruktiven Oppositionsarbeit» fortsetzen, sagte Zschocke. Er führt die mit acht Abgeordneten kleinste Oppositionsfraktion im Landtag seit 2014 an. «Das heißt, wir werden die Koalition nicht nur weiter hart in ihrer Arbeit kritisieren, sondern mit der Kritik auch immer unsere grünen Lösungsvorschläge verbinden.»