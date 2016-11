Grünen richten Strategie auf Wahlen in Bund und Land aus

Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl richten die sächsischen Grünen auf einem Parteitag ihre Strategie neu aus. In Zeiten des Populismus sollen grüne Ziele deutlich werden.

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit den Themen Erhalt der Lebensgrundlagen, soziale Gerechtigkeit und Demokratie nehmen die sächsischen Grünen Kurs auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr und die Landtagswahl 2019. Ohne Gegenstimmen verabschiedete der Landesparteitag am Freitagabend in Glauchau (Kreis Zwickau) ein Strategiepapier mit dem Titel «Für den Wandel in Sachsen - Zukunft Grün gestalten», das die neuen Leitlinien festlegt. Gerade angesichts zunehmenden Populismus' müsse den Menschen deutlich gemacht werden, dass es Antworten der Grünen auf die drängenden Fragen gebe, sagte Landeschef Jürgen Kasek vor den 113 Delegierten.

«Wir dürfen nicht mit dem moralischen Zeigefinger rüberkommen und auch nicht abgehoben», warnte die Bundestagsabgeordnete Monika Lazar. Sie betonte das Ziel für die Bundestagswahl, künftig mit drei grünen Abgeordneten aus Sachsen in Berlin vertreten zu sein. Kasek verwies auf aktuelle Umfragewerte, die die Grünen bei sieben Prozent sähen. «Das ist uns nicht genug», betonte er. Einem entsprechenden Antrag des Vorstands zur Ausrichtung des Bundestagswahlkampfes wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Es gehe darum, grüne Politik auch denen zu vermitteln, die «aus anderen Milieus kommen», sagte Kasek. Dazu müsse man die Menschen ernst nehmen. «Und ernst nehmen heißt nicht, - so wie die CDU es macht - den Menschen auf den Mund zu schauen und ihnen nur nach dem Mund zu reden.» Vielmehr gehe es um Argumente und einen respektvollen Umgang in der Auseinandersetzung.

Der Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann mahnte an, den gesellschaftlichen Wandel zu diskutieren und die «intellektuelle Mondfahrt der CDU» in Sachsen zu benennen. Hier gelte es, Alternativen aufzuzeigen. «Wir müssen den Leuten klar machen, was Grün vor Ort für sie bedeutet.»

Vor dem Hintergrund ausländerfeindlicher Gewalt und rechtsextremer Tendenzen bezeichnete Kasek die seit 26 Jahren in Sachsen regierende CDU als «Teil des Problems». «Denn immer wenn Probleme in Sachsen auftreten, erschallt der sächsische Dreiklang aus Relativieren, Ignorieren und Aufrechnen.» Auch die SPD könne nicht so tun, als ob sie mit all dem nichts zu tun habe. «Die SPD ist mit in der Regierung und trägt Verantwortung», sagte Kasek.

Durch das Festhalten der Landesregierung an der Braunkohle würden wichtige Chancen für die Energieregion Lausitz vertan und die Klimaziele konterkariert. «Die Landesregierung hat viel für den Klimawandel getan: Der CO2-Ausstoß ist nämlich nach oben gegangen», sagte Kasek.

Am Samstag wollen die Delegierten ein Programm zur Entwicklung der ländlichen Räume beschließen. Außerdem steht die Wahl der Parteiführung an. Um den Vorsitz bewirbt sich erneut Kasek. Als neue Co-Vorsitzende tritt die Leipziger Kreisverbandschefin Christin Melcher an, da Christin Bahnert aus familiären Gründen nicht weiter für das Amt zur Verfügung steht. Gegenkandidaten gibt es keine. Neu gewählt wird auch der Landesparteirat.

Schon am Freitag wurde den Delegierten Kai Wächter als neuer Landesgeschäftsführer vorgestellt. Derzeit noch bei den hessischen Grünen im Landtag beschäftigt, wird er das Amt im Januar antreten.