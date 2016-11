Grundschullehrer in Sachsen seit acht Uhr im Warnstreik

erschienen am 30.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Seit Unterrichtsbeginn um acht Uhr streiken Grundschullehrer in Sachsen. Die Bildungsgewerkschaft GEW rief Lehrer in Chemnitz, Dresden und Leipzig dazu auf, die Arbeit in den ersten drei Stunden ruhen zu lassen. Wieviele Lehrer sich an welchen Standorten am Streik beteiligen, ist noch nicht klar. Zur Begründung des Streikaufrufs hieß es, die Grundschullehrer seien die einzigen, deren Arbeit auch nach dem kürzlich beschlossenen Maßnahmenpaket tariflich niedriger bewertet werde. Die Staatsregierung weigere sich, Tarifverhandlungen zur Eingruppierung der Lehrer aufzunehmen, so die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Uschi Kruse.