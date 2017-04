Grundstein für Oscar-Niemeyer-Bau in Leipzig

erschienen am 27.04.2017



Leipzig (dpa) - Auf dem Gelände der Kirow-Werke in Leipzig wird heute der Grundstein für einen Bau des Star-Architekten Oscar Niemeyer (1907-2012) gelegt. Nach den Entwürfen des Brasilianers soll ein futuristischer Kugelbau entstehen, wie ein Sprecher mitteilte. Er soll später ein Café und eine Bar beherbergen. Die Fertigstellung sei für 2018 geplant. Es handele sich um einen der letzten Entwürfe Niemeyers. Der Bauplan sei durch den persönlichen Kontakt des Kirow-Unternehmers Ludwig Koehne mit Niemeyer zustande gekommen. Kirow stellt unter anderem Eisenbahnkrane her und ist eines der drei Unternehmen der Kranunion.