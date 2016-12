«Gruppe Freital»: Behörden ermitteln gegen zwei Polizisten

erschienen am 13.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Bei den Ermittlungen zu den mutmaßlichen Rechtsterroristen der «Gruppe Freital» stehen nun zwei Polizisten im Blickfeld. Das gab Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag im Landtag zu Protokoll. Die Beamten stehen im Verdacht, Mitgliedern der Gruppe Informationen zugespielt zu haben. Bislang war nur von einem Beamten die Rede. Auf Nachfrage erläuterte Gemkow, dass es sich um ein Ermittlungsverfahren handelt, das zwei Polizisten betrifft. Einer von ihnen wurde bereits vom Dienst suspendiert. Die «Gruppe Freital» steht im Verdacht, als rechtsterroristische Vereinigung mehrere Anschläge in Sachsen verübt zu haben.