GÃ¼nstigere Kfz-Versicherung in Bautzen und Erzgebirge

Günstigere Kfz-Versicherung in Bautzen und Erzgebirge

erschienen am 31.08.2016



Berlin/Dresden (dpa/sn) - Autofahrer in Bautzen können sich 2017 über eine bessere Einstufung bei ihrer Haftpflichtversicherung freuen. Im Erzgebirgskreis werden sie bei der Vollkasko besser gestellt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für alle anderen Autofahrer in Sachsen bleibe laut aktueller Regionalstatistik alles beim Alten. Bei Haftpflicht-, Voll- und Teilkaskoversicherungen werde kein Zulassungsbezirk hochgestuft.

Die Regionalklassen für die insgesamt 415 deutschen Zulassungsbezirke werden vom GDV einmal im Jahr herausgegeben. Sie spiegeln die Schadensbilanz der Regionen. Allerdings ist laut GDV mit einer besseren Einstufung nicht automatisch ein niedrigerer Beitrag verbunden. Dieser werde von mehreren Komponenten bestimmt, die Einstufung sei nur eine davon.

Laut GDV profitieren in diesem Jahr bundesweit fast 6,3 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte von günstigeren Regionalklassen, rund 4,8 Millionen werden heraufgestuft, für weitere 28,5 Millionen ändert sich nichts. Besonders niedrig seien die Einstufungen weiter in Brandenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Hohe Klassen hätten vor allem Großstädte sowie Teile Bayerns. Bei Kaskoversicherungen ändere sich nur wenig: Für 87 Prozent bleibe es bei der Einstufung des Vorjahres.