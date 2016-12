Güterverkehr von und nach Osteuropa soll schneller werden

erschienen am 07.12.2016



Horka (dpa/sn) - Grenzübergreifender Güterverkehr: Mit der Ankunft des ersten Zugs aus Polen im Güterbahnhof Horka (Kreis Görlitz) geht heute der erste Abschnitt der Ausbaustrecke Knappenrode - Horka - Grenze Deutschland/Polen in Betrieb. Wie die Bahn mitteilte, werden ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember wieder regelmäßig Züge über die rund acht Kilometer lange Neubaustrecke rollen.

Die Bundesrepublik hatte per Gesetz den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der 55 Kilometer langen Trasse beschlossen. Ziel ist eine schnelle Verbindung für den Güterverkehr auf der Schiene zwischen Deutschland und den osteuropäischen Staaten. Das 500-Millionen-Projekt finanziert sich aus Mitteln vom Bund, der Europäischen Union, des Freistaates Sachsen und der Deutschen Bahn.