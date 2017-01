HC Leipzig: Kapitän Karolina Kudlacz-Gloc erwartet Kind

erschienen am 03.01.2017



Leipzig (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig müssen vorerst auf Kapitän Karolina Kudlacz-Gloc verzichten. Die polnische Nationalspielerin ist schwanger und erwartet mit ihrem Mann Jacek im Juni ihr erstes Kind. «Wir haben die erste, schwere Phase alle zusammen gut überstanden und erst jetzt kann ich es Euch offiziell mitteilen», teilte Kudlacz-Gloc am Dienstag in einer Erklärung mit.

Ihre Karriere will die 31-Jährige, die zuletzt an Rückenproblemen laborierte und öfter ausfiel, fortsetzen. «Ich bin von Handball noch nicht satt, ich will weiterhin schwer arbeiten und noch viel erreichen. Ich hoffe, dies wird in einem starken HCL-Team wieder ab dem Sommer möglich», sagte Kudlacz-Gloc.

Im Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den VfL Oldenburg wird Linkshänderin Tamara Bösch erstmals nach ihrer dreimonatigen Verletzungspause wieder im Kader von Cheftrainer Norman Rentsch stehen. Neben den Langzeitverletzten Shenia Minevskaja (Handbruch und Finger-Luxation), Franziska Mietzner (Knie), Anne Hubinger (Muskelverletzung im Adduktoren-Bereich) fällt unterdessen Nele Reimer wegen eines Infekts aus. Da Julia Weise und Emely Theilig mit der Jugend-Nationalmannschaft unterwegs sind, rücken Anna-Lena Plate, Tammy Kreibig und Nina Reisberg aus dem Juniorteam in den Bundesliga-Kader auf.