HC Leipzig beendet Pleitenserie mit 33:19-Sieg gegen Celle

erschienen am 26.10.2016



Leipzig (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben ihre Pleitenserie am Mittwochabend mit einem 33:19 (19:8)-Erfolg gegen den SVG Celle überzeugend beendet. Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen in Serie war der Sieg vor 1183 Zuschauern in der heimischen Arena laut HCL-Trainer Norman Rentsch auch gleichzeitig «Frustabbau». Erfolgreichste Leipziger Werferinnen waren Karolina Kudlacz-Gloc und Alexandra Mazzucco mit jeweils acht Treffern. Bei den Gästen aus Celle glänzte Barbara Laszlo ebenfalls mit acht Toren.

Der HCL trat in der sechsten Bundesligapartie der Saison erneut ohne die verletzten Franziska Mietzner und Saskia Lang an. Immerhin waren Luisa Sturm und Hildigunnur Einarsdottir wieder in den Kader zurückgekehrt. Nach einer zähen Anfangsphase setzte sich der HCL beim 15:5 erstmals zweistellig ab. Bereits in der ersten Halbzeit wechselte Coach Rentsch in der englischen Woche zwischen zwei Champions-League-Partien durch, um Kräfte zu sparen.

Celle hatte dem HCL auch im zweiten Abschnitt nichts entgegenzusetzen. HCL-Keeperin Nele Kurzke erwischte einen guten Tag und entnevrte die Niedersächsinnen. Über die Stationen 23:10 und 28:15 fuhren die Leipzigerinnen einen nie gefährdeten Sieg ein.