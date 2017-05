HC Leipzig benötigt eine Million: Stadt hilft mit 200 000

erschienen am 17.05.2017



Leipzig (dpa) - Die Stadt Leipzig will den verschuldeten Frauen-Handball-Bundesligisten HC Leipzig mit 200 000 Euro unterstützen. Die Spielbetriebs GmbH erhält den Zuschuss allerdings nur, wenn sie selbst eine Million Euro zur Tilgung seiner Finanzprobleme beisteuert. Das entschied die Leipziger Ratsversammlung am Mittwoch.

«Es muss zumindest Sorge getragen werden, dass das Unternehmen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit hat, dass es gerettet werden kann. In dem der städtische Zuschuss erst nach Generierung von einer Million Euro durch die HC Leipzig Bundesliga GmbH selbst ausbezahlt wird, wird dieser Voraussetzung entsprochen», heißt es in der Vorlage, der 37 von 65 Stadträten zustimmten.

Um eine Insolvenzeröffnung zu vermeiden, sei eine Liquiditätszuführung in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro erforderlich. Diese Prognose geht aus der aktuellen Vorlage des Stadtrats hervor. Manager Kay-Sven Hähner hatte im Februar Schulden in Höhe von 900 000 Euro öffentlich eingestanden.

Der HC Leipzig muss weitere Bedingungen erfüllen, um den Zuschuss von 200 000 Euro zu erhalten.

Unter den Zuschauern der Sitzung im Neuen Rathaus befanden sich auch Spielerinnen des aktuellen Bundesligasechsten und Trainer Norman Rentsch, die weiterhin um ihre Zukunft bangen. Manager Hähner war nicht vor Ort. Am Samstag absolviert der HCL sein letztes Saisonspiel in der heimischen Arena gegen Frisch Auf Göppingen.

Ob der Bundesligist eine Lizenz für die neue Saison erhält ist noch unklar. Am Freitag will die Handball Bundesliga Frauen (HBF) die Bescheide für die Spielberechtigungen aller Mannschaften bekanntgeben.