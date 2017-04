HC Leipzig bietet trotz Niederlage Bietigheim Paroli

erschienen am 19.04.2017



Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der HC Leipzig hat Bundesliga-Spitzenreiter SG BBM Bietigheim-Bissingen geärgert, eine Überraschung aber verpasst. Am Mittwoch mussten sich die Sächsinnen in Bietigheim mit 27:32 (12:17) geschlagen geben. Anne Hubinger war mit sieben Toren erfolgreichste HCL-Werferin. Bei den Gastgeberinnen gelangen Susann Müller und Kim Naidzinavicius ebenfalls jeweils sieben Tore.

Zehn Minuten lang konnte der HCL dem Spitzenreiter Paroli bieten. Doch beim Stand von 5:5 riss plötzlich der Faden bei den Gästen. Zwölf Minuten gelang kein eigener Treffer, Bietigheim setzte sich auf 12:5 ab. Von dieser Schwächephase erholte sich der HCL nur mit Mühe. Der EHF-Pokalfinalist spielte bis zur Pause sein Pesum herunter, ohne noch einmal in Gefahr zu geraten.

Nach der Pause startete der HCL eine Aufholjagd. Das vom ehemaligen Leipziger Trainer Martin Albertsen und mit zahlreichen früheren HCL-Spielerinnen gespickte Team der Gastgeberinnen fand nicht mehr zum Spielfluss der ersten Halbzeit. In der 46. Minute hatten die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch den Rückstand auf drei Tore verkürzt (21:24). Näher aber ließ der dann wieder abgezockt auftretende Tabellenführer die Leipziger nicht heran und baute in den letzten zwei Minuten den Vorsprung noch einmal aus.