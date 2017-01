HC Leipzig gewinnt in Nellingen

erschienen am 11.01.2017



Ostfildern-Nellingen (dpa) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben in der Bundesliga ihren fünften Saisonerfolg eingefahren. Das Team von Trainer Norman Rentsch setzte sich am Mittwochabend beim Tabellenletzten TV Nellingen mit 31:23 (15:12) durch. Leipzig lag immer vorn, lediglich beim 7:7 in der 17. Minute konnte Nellingen ausgleichen.

Der ohnehin vom Verletzungspech gebeutelte HCL musste die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Denn Nationalspielerin Saskia Lang blieb in der 22. Minute verletzt am Boden liegen, nachdem sie bei einer Angriffsaktion von den Gegnerinnen abgeblockt wurde. Lang wurde mit Verdacht auf eine Knieverletzung vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht.